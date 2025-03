Star Volley Bisceglie attesa ad una nuova prova di maturità nella trasferta in Campania

Dopo l’agevole vittoria ottenuta all’esordio contro il fanalino di coda Pescara, coach Giandomenico è ora chiamato ad un test decisamente più complicato. Domani alle ore 16 la Star Volley Bisceglie sarà di scena ad Arzano, nel match valido per la ventesima giornata del girone D di Serie B1 femminile.

La stagione entra sempre più nel vivo per la matricola Star Volley, che continua a destreggiarsi nelle zone alte della classifica, quando mancano appena sette turni alla conclusione. La gestione targata Emiliano Giandomenico è iniziata con il piede giusto, ma bisogna subito lasciarsi alle spalle lo scorso match per preparasi ad una sfida dal coefficiente di difficoltà estremamente più elevato. Il nuovo coach, nonostante il poco tempo avuto per imprimere le proprie idee di gioco, ha subito fornito una chiara impronta tattica e si è dichiarato soddisfatto per il lavoro settimanale compiuto dalle ragazze biscegliesi. È chiaro che servirà ancora del tempo alle nerofucsia per limare alcune situazioni ed acquisire determinate sicurezze che derivano dalla ripetizione di vari automatismi. Il test di domani sarà un’importante occasione per misurarsi contro un avversario che in casa gode di un ottimo ruolino di marcia. Infatti il collettivo campano ha collezionato 18 dei 21 punti totali, cedendo soltanto alla corazzata Fasano, davanti al proprio pubblico. L’obiettivo di Adubea e compagne sarà quello di ripetere il successo ottenuto all’andata, in cui si sono imposte per 3-1, consolidando le posizioni di vertice. L’incontro sarà diretto Giuseppe Citro sul palchetto e Francesco Baldi sul rettangolo di gioco.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI