Star Volley Bisceglie attende Pomezia nel penultimo impegno di campionato

La Star Volley Bisceglie si prepara ad affrontare il Pomezia al PalaCosmai, nel match valido per il terzultimo turno diel girone D di Serie B1, anticipato eccezionalmente al 25 aprile. Le nerofucsia sono chiamate a dare continuità alle ultime prestazioni vincenti, per mantenere salde le posizioni di vertice in graduatoria.

Il collettivo guidato da mister Giandomenico proviene da una serie di tre successi consecutivi ed in occasione della seconda sfida stagionale tra le mura amiche del PalaCosmai, dovrà vedersela con un avversario privo di particolari motivazioni. Il team laziale, settimo in classifica con 35 punti, è certo della salvezza ma comunque farà di tutto per onorare gli impegni in campionato fino alla fine. Le nerofucsia dovranno evitare ogni tipo di disattenzione, non sottovalutando una squadra che all’andata è stata capace di imporsi al tie-break. Ora che la stagione regolare sta giungendo alle battute finali, la Star Volley non potrà concedersi cali di concentrazione per concludere al meglio un’annata che fin qui sta regalando numerose soddisfazioni. Le biscegliesi, pur essendo una matricola del torneo, stanno dimostrando un’elevata maturità di cui il secondo posto condiviso con Marsala ne è l’evidente dimostrazione. L’incontro sarà diretto da Andrea Tavano sul palchetto e David Tolomeo sul rettangolo di gioco.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI