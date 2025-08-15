Star Volley Bisceglie, arriva la schiacciatrice Lucilla Scuderi: completato il roster

La Star Volley Bisceglie chiude il mercato con un innesto di spessore. L’arrivo della giovane schiacciatrice Lucilla Scuderi porta a 13 il numero delle atlete a disposizione di coach Dino Guadalupi, pronte a ritrovarsi a inizio settembre per l’avvio della preparazione.

La laterale siciliana, alta 188 cm e prossima a compiere 19 anni l’8 settembre, è cresciuta nel vivaio del Volley Valley Catania ed è entrata presto nel giro delle selezioni giovanili azzurre. Nel 2023 ha partecipato con la nazionale italiana PreJuniores all’Eyof, il Festival olimpico della gioventù europea disputato a Maribor, in Slovenia. Un infortunio al ginocchio l’ha fermata nella stagione 2023-2024, ma nell’ultima annata è tornata in campo con il team etneo distinguendosi come una delle migliori attaccanti del campionato di Serie B2.

«Entrare a far parte della Star Volley è per me un’opportunità molto stimolante, per cui sono felicissima» ha dichiarato Scuderi. «Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura che mi permetterà di crescere tanto, sia tecnicamente che personalmente. Voglio imparare ogni giorno dalle mie compagne e dallo staff, dando sempre il massimo».

Il roster completo della Star Volley Bisceglie per la prossima stagione vede in campo le palleggiatrici Annalisa Mileno e Alessia Lerario; le laterali Valentina Civardi, Camila Bausero, Giulia Colombo, Lucilla Scuderi e Alessia Lazzizzera; le centrali Benedetta Cometti, Anna Biasi, Elisabetta Ndoj e Irene D’Ambrosio; i liberi Simona Minervini e Rebecca D’Addiego.