Star Volley Bisceglie, alla corte di Maggialetti arriva un laterale di esperienza

Prende sempre piu’ forma il roster dello Star Volley Bisceglie in vista della nuova stagione agonistica. Il sodalizio nerofucsia infatti, si aggiudica le prestazioni dell’esperta laterale Enza Ragone.

La 28enne atleta murgiana ha indossato le casacche di Leonessa Altamura, Montescaglioso, Castellana, (dove ha vinto il campionato di serie C e la Coppa Puglia nonchè il titolo individuale di miglior schiacciatrice in Coppa e migliore realizzatrice della squadra), Noci e Castellaneta.

“Ho trascorso quattro anni stupendi a Castellaneta raggiungendo traguardi significativi: i nuovi stimoli avvertiti fin dai primi contatti con la dirigenza della Star Volley sono stati decisivi per questa scelta”- afferma la Ragone nell’intervista rilasciata al proprio ufficio stampa. “L’idea prospettata mi è piaciuta molto e sono particolarmente entusiasta e carica per quest’avventura con Bisceglie in cui punteremo al vertice”.

Foto: Ufficio stampa Star Volley Bisceglie