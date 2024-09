Star Volley Bisceglie a Melendugno per un doppio allenamento congiunto

Due partite ravvicinate per concludere la settimana di lavoro. L’inizio del prossimo torneo di Serie B1 è imminente e per la matricola Star Volley Bisceglie, in vista dello storico esordio s’intensificano gli appuntamenti di verifica.

Il collettivo allenato da Marco Breviglieri ha sostenuto due allenamenti congiunti la scorsa settimana, rispettivamente mercoledì 18 sul parquet della Pallavolo Cerignola di B2 e sabato 21 nel domicilio di Castellana Grotte, formazione che si ritroverà di fronte nella gara d’apertura del campionato. Impressioni e spunti utili per lo staff tecnico.

Oggi, invece, sarà la volta di un doppio incontro a stretto giro: Cometti e compagne, infatti, si misureranno con Fasano alle 17:30 ed in seguito, alle 19:30, con le padrone di casa di Melendugno, guidate da coach Simone Giunta, in occasione di un triplo allenamento congiunto in programma al palasport “San Giuseppe da Copertino” di Lecce, che si aprirà alle 15:30 con il match tra la squadra salentina di A2 e la formazione fasanese.

“La marcia di avvicinamento alla prima contesa in B1 prosegue, con un pizzico di rammarico – si legge nella nota del club – per la perdurante indisponibilità del PalaDolmen: sarebbe stato suggestivo poter salutare il momento del debutto nel terzo torneo pallavolistico nazionale sulle tavole dell’impianto di casa. La Star Volley ha trovato ospitalità, per il momento, al PalaPanunzio di Molfetta, che sarà lo scenario delle partite interne fino al rientro a Bisceglie, a cominciare da quella con Castellana Grotte in calendario sabato 12 ottobre, alle 19, nella struttura non molto lontana dallo stadio Poli”. (Foto: Cristina Pellegrini)