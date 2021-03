Star Volley Bisceglie a caccia di riscatto sul campo della Gio-Mol Pallavolo

Riscattarsi immediatamente. La Star Volley Bisceglie, dopo la sconfitta per 3-1 rimediata nel derby di sabato contro Sportilia, si reca sul campo della Gio-Mol Pallavolo, questa sera alle ore 20, per il match valido come recupero della seconda giornata del campionato di Serie C. L’obiettivo delle nerofucsia è quello di tornare alla vittoria per non perdere ulteriore terreno dalla vetta.

Le ragazze di coach Maggialetti devono assolutamente evitare di rimuginare sugli errori commessi nella stracittadina visto che il calendario offre subito una possibilità di rilancio e di issarsi in solitaria alle spalle della coppia formata da Sportilia e Potenza. L’avversario di giornata, inoltre, vive un momento difficile ed occupa la penultima posizione in graduatoria avendo conquistato, in questo inizio di stagione, un solo punto perdendo al tiebreak nel match inaugurale contro la Dinamo Molfetta. Nelle successive due gare disputate, invece, la Gio-Mol non è riuscita a conquistare nemmeno un set contro le due capolista. Sarebbe comunque un errore imperdonabile sottovalutare l’impegno; al contrario l’imperativo in casa Star Volley è di interpretare la partita con attenzione e determinazione.

La sfida tra Gio-Mol Pallavolo e Star Volley Bisceglie sarà diretto dagli arbitri Lamusta e Ayroldi e sarà visibile sulla pagina facebook Asdam Pegaso ’93 Molfetta. (FOTO: MARCELLO PAPAGNI)