Star Volley Bisceglie a caccia del passaggio del turno in casa di Riccione

Star Volley Bisceglie a caccia del passaggio del turno in quel di Riccione per il ritorno del doppio confronto di play-off di Serie B1. Appuntamento che vede le ragazze di coach Breviglieri in una situazione di vantaggio, dopo il 3-2 del PalaPanunzio, che dovranno difendere sul parquet della palestra della scuola elementare “Fontanelle”, domicilio della compagine romagnola, stasera a partire dalle 20:30.

Le nerofucsia hanno dato una prova solida durante la gara d’andata tra le mura amiche, gestendo bene un match delicato e difficile; portandolo a casa un buon vantaggio da cui ripartire in questa gara di ritorno. Le biscegliesi sono però soltanto a metà dell’opera e devono quindi replicare quanto di buono fatto vedere in precedenza per riuscire a superare un ritorno ostico e quindi qualificarsi al round successivo.

La partita tra Star Volley Bisceglie e Riccione sarà diretta da Moira Mercuri (primo arbitro sul palchetto) e Vieri Santin (sul rettangolo di gioco).