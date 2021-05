Star Volley batte Corato e torna sola al comando / CLASSIFICA

La Star Volley Bisceglie rispetta il pronostico, batte con un secco 3-0 la Polis Corato e torna da sola al comando del girone A di Serie C.

Al PalaDolmen le ragazze di coach Maggialetti portano a casa senza troppi problemi la vittoria numero dodici in stagione, al cospetto di un avversario con appena sette giocatrici a referto. Primi due set dove la concentrazione di Haliti e compagne ha fatto la differenza contro una Polis che ha provato a rimanere in partita. Il 25-18 per le biscegliesi segna il solco che porta poi alla vittoria del secondo set 25-21. Maggialetti opera qualche variazione al suo sestetto, ma il risultato non cambia. Terzo set divorato dalle padrone di casa che chiudono la contesa con un perentorio 25-7.

Star Volley che in classifica sale a 35 punti, 2 di vantaggio su Sportilia con il derby che si preannuncia decisivo e previsto per sabato prossimo. Guarda la classifica aggiornata. (CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA AGGIORNATA)

STAR VOLLEY BISCEGLIE-POLIS CORATO 3-0

Star Volley Bisceglie: Volpe 2, De Nicolo, Altamura 11, Haliti 15, Dileo 10, Gabriele 13, Todisco (libero), Masino 1, Precetaj. N.e.: Bausero, Gagliardi, Romano. Allenatore: Maggialetti. Aces 11, muri 3, errori 18.

Arbitri: Peragine, Rossini.

Parziali: 25-18; 25-21; 25-7. Durata set: 22’, 25’, 17’ per complessivi 1h04’ di gioco.