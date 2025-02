Star Volley attesa dalla sfida alla capolista Fasano

Star Volley attesa alla sfida alla capolista Fasano di domani sera, valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie B1 femminile, e con inizio programmato per le 20:30 al PalaPanunzio di Molfetta; domicilio nerofucsia per la gara odierna.

Le ragazze di coach Marco Breviglieri hanno l’obiettivo di vincere per cercare di mantere la seconda piazza in campionato e vengono da un buon periodo di forma, culminato con un successo in quel di Castellana Grotte nell’ultimo turno; il che rende la sfida alla capolista Fasano una vera e propria prova del nove per le ambizioni delle biscegliesi.

Le ospiti, allenate da coach Totero, stanno vivendo una stagione in linea con quell’obiettivo promozione già inseguito nella scorsa stagione e che quest’anno si sta avvicinando sempre di più, gara dopo gara. Il roster è di assoluto livello ed è composto da giocatrici di collaudata esperienza e notevole valore come l’opposto Botarelli e la laterale Martillotti.

La partita tra Star Volley Bisceglie e Fasano sarà diretta da Vincenzo Bruno (primo arbitro sul palchetto) e Riccardo Callegari (sul rettangolo di gioco).

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI