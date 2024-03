Star Volley attende al PalaDolmen l’Altamura per il big match di giornata

Big match per la capolista Star Volley Bisceglie impegnata oggi alle ore 19, tra le mura amiche del PalaDolmen, contro la Leonessa Altamura, seconda della graduatoria, nel match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie B2.

Una sfida importante per le nerofucsia, utile per allungare e blindare definitivamente il primo posto in classifica. In caso di successo, infatti, le ragazze di coach Giunta potrebbero portare a quattordici lunghezze il vantaggio sulle rivali e più immediate inseguitrici nel torneo, a dimostrazione di una cavalcata straordinaria durante la quale Haliti e compagne hanno dimostrato di essere superiori a tutte le formazioni avversarie. Naturalmente le biscegliesi sono attese da un confronto molto difficile contro una squadra ostica reduce da una splendida e rotonda vittoria contro la Mandwinery Cerignola che testimonia il grande livello del roster altamurano. Sul fronte opposto Star Volley ha preparato con grande attenzione l’impegno in settimana con l’obiettivo di conquistare il diciassettesimo successo in campionato, l’undicesimo consecutivo, e replicare l’ottima prova fornita nella sfida d’andata conclusasi con la vittoria biscegliese in trasferta con il punteggio di 1-3.

L’incontro tra Star Volley Bisceglie e Leonessa Altamura sarà diretto dalla coppia arbitrale composta da Federica Varchetta e Bianca Monti. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)