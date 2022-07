Star Volley, Andrea De Moraes novità dell’area tecnica

In vista del debutto nella serie B2, la Star Volley Bisceglie piazza un importante colpo per migliorare la gestione del team: Andrea De Moraes sarà la nuova assistant coach e preparatrice atletica.

L’ex pallavolista brasiliana vanta di un palmares a dir poco invidiabile; una carriera di calibro internazionale chiusa all’età di 50 anni, tra club italiani e vestendo la maglia della nazionale brasiliana. Il nuovo innesto nerofucsia, infatti, è stata più volte nominata fra le migliori schiacciatrici della lega, soprattutto nel periodo in cui militava in lega A2.

De Moraes non sarà solo di grande aiuto per quanto riguarda l’aspetto tecnico, ma sarà una vera e propria fonte di motivazione per le giocatrici biscegliesi, le quali non vedono l’ora di imparare tanto dalla campionessa brasiliana.