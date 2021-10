Star Volley: altro colpo di mercato con Padula, definito il girone di Serie C

Importante operazione di mercato, quella messa a segno dalla Star Volley che ha chiuso un accordo con la centrale leccese Stefania Padula.

“La C è una categoria per certi versi imprevedibile, alla quale so benissimo di dovermi approcciare con la massima umiltà e che non reputo in alcun modo inferiore alla B2 se si pensa all’agonismo e alle insidie che nasconde su qualsiasi campo – ha spiegato l’atleta della Star Volley Bisceglie. “Sarà fondamentale metterci la testa, come sono abituata. Il ruolo della centrale non è certo quello di “stella” della squadra, ma di giocatrice in grado di coniugare il sacrificio alla disponibilità nei confronti delle compagne, trovando il modo di incidere sulla partita nel momento in cui c’è più bisogno”. Qualche guaio fisico, nel corso dell’estate, le ha presentato il conto ma Stefania Padula è determinatissima e fiduciosa: “Sento di poter entrare gradualmente nei meccanismi di questo gruppo, che ho cominciato già a conoscere e ad apprezzare, pronta a dare il mio apporto. I miei obiettivi? Condivido le ambizioni della Star Volley Bisceglie, la volontà di creare un’organizzazione solida, il sano entusiasmo dell’ambiente. Mi piace immaginare che sia io che il club siamo in una fase di avvio del percorso che ci apprestiamo a compiere insieme”.

Fipav Puglia che ha reso nota la composizione dei gironi con le 26 squadre che prenderanno parte al campionato nazionale di Serie C di pallavolo.

Star Volley Bisceglie è stata inserita nel gruppo A, che sarà formato da 9 squadre. Il girone sarà formato da: Adria Bari, Pallavolo Cerignola, Pm Volley Potenza, Amatori Bari, Asem Bari, Dinamo Molfetta, Pianeta Sport Bitetto e Polis Corato. Fissata anche la data di inizio del torneo: Haliti e compagne debutteranno nel weekend del 6-7 novembre.

La quinta settimana di lavoro per le ragazze di Star Volley è caratterizzata dall’amichevole di sabato 2 ottobre, alle 17, con l’amichevole in casa dell’Academy Gioia del Colle per un nuovo allenamento congiunto. (Foto: Cristina Pellegrini)