Star Volley abbatte Potenza e aggancia la vetta della classifica

Importante affermazione per la Star Volley Bisceglie che, tra le mura amiche del PalaDolmen, sfodera una prestazione convincente ed abbatte con il risultato di 3-0 la capolista Potenza nel match valevole per la sesta giornata del girone A del campionato di Serie C di volley.

Una partita d’alto livello e condotta fin dalle prime battute quella delle ragazze di coach Maggialetti le quali non hanno mai concesso alle lucane la possibilità di mettere in discussione l’esito dell’incontro. A metà del primo parziale, sul punteggio di 8-7, le nerofucsia impongono la prima accelerazione alla gara grazie anche all’ottimo lavoro in fase difensiva e si portano repentinamente sul 16-8. Il vantaggio si dilata ulteriormente ed arriva a toccare la doppia cifra nel finale di frazione che la Star Volley si aggiudica con un netto 25-13. La sfida segue lo stesso canovaccio in apertura di secondo set con le due squadre che rispondono colpo su colpo fino al 7-7 quando le biscegliesi, con sei punti consecutivi, provano nuovamente a scappare via. A questo punto, però, le lucane non ci stanno e reagiscono siglando un contro parziale e risalendo fino al 14-12. Gagliardi e compagne, nonostante il riavvicinamento della capolista, non perdono la lucidità e ristabiliscono le distanze riportandosi sul +5 (18-13); Potenza non riesce più a rimettersi in scia delle padrone di casa che si aggiudicano anche il secondo set con il punteggio di 25-19. L’inizio della terza frazione vede le ospiti rientrare in campo con orgoglio e con la convinzione di voler riaprire la contesa. La determinazione delle giocatrici lucane produce l’immediato 0-5 ma le nerofucsia si ricompattano immediatamente e, trascinate da capitan Haliti, azzerano lo svantaggio e grazie ad un break di 13-1 incanalano sui binari giusti anche il terzo set che si chiude con lo stesso score del secondo parziale.

La vittoria odierna consente alla Star Volley Bisceglie di salire a quota 12 punti e di agganciare in vetta alla classifica proprio le avversarie di giornata e l’altra formazione cittadina, Sportilia. Nel prossimo turno, in programma sabato 27 marzo, le nerofuscia si recheranno sul campo della Dinamo Molfetta. (FOTO: MARCELLO PAPAGNI)