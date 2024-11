Star Volley a caccia del sesto successo consecutivo contro la Vesuvio Oplonti

Star Volley a caccia del sesto successo consecutivo in quel di Torre Annunziata, domicilio della Vesuvio Oplonti; formazione neopromossa, come le nerofucsia, e prossima avversaria di queste nell’ottava giornata del campionato di Serie B1 femminile, con l’inizio dell’incontro programmato per le 17:30 odierne.

Le nerofucsia sono in un periodo di grande forma e tutto l’ambiente è pervaso dalla positività che solo cinque vittorie di fila possono regalare, con il secondo posto in classifica, in coabitazione con Pomezia, Crotone e Arzano, che è il frutto del grande lavoro svolto in questo inizio di stagione.

Adesso le nerofucsia non devono adagiarsi sugli ottimi risultati e devono continuare a lavorare sodo per ottenere dei grandi traguardi, a partire dalla trasferta odierna di Torre Annunziata; dove le biscegliesi saranno ospiti della Vesuvio Oplonti, formazione attualmente al 9° posto in classifica con tre vittorie e quattro sconfitte; ma reduce da un 3-0 alla PVT Modica e con il fattore campo che sarà sicuramente influente per l’andamento della partita. Dando uno sguardo alle padrone di casa al timone c’è ancora a Ciro Alminni, confermato tecnico della promozione, le sorelle Laura e Giada Biscardi, rispettivamente opposto e laterale, il libero Jessica Lanari e la centrale Marianna Vujko sono rimaste in organico; poi a loro, fra le altre, si sono aggiunte la palleggiatrice Elena Bortolot e la schiacciatrice Sara Gervasi.

La partita tra Vesuvio Oplonti e Star Volley Bisceglie sarà diretta da Simona Scudiero (primo arbitro sul palchetto) e Sara Rossi (sul rettangolo di gioco).