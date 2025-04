Star Volley a caccia dei tre punti sul campo del Crotone già retrocesso

Obiettivo tre punti per confermare il secondo posto. È con questo imperativo che la Star Volley Bisceglie approccia la trasferta sul campo del Crotone nel match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B1, in programma domenica 13 aprile alle ore 17.30.

Il pronostico appare scontato per le nerofucsia, impegnate contro una compagine già retrocessa e inchiodata al penultimo posto della graduatoria con appena 16 punti conquistati frutto di quattro vittorie e ben sedici sconfitte. La trasferta calabrese, l’ultima della stagione, nasconde però alcune insidie per le biscegliesi poiché le padrone di casa vorranno certamente concludere al meglio dinanzi al proprio pubblico, nonostante la caduta in Serie B2. Star Volley, tuttavia, non intende mollare il posto alle spalle della capolista Fasano ed è intenzionata a replicare il netto 3-0 dell’andata.

La partita tra Crotone e Star Volley Bisceglie sarà diretta dalla coppia arbitrale formata da Claudia Francavilla e Giuseppe Cinquepalmi. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)