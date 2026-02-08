Uno sguardo al futuro ricordando un passato glorioso. Con questi presupposti lo Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 si è presentato alla città ieri sera in una veste rinnovata.
Nuovo logo per il club presieduto da Angela Ricchiuti con il chiaro intento di seguire le orme di una tradizione che nel tempo ha visto generazioni di biscegliesi farne parte. Alle conferenza hanno inoltre preso parte il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano ed l’Assessore allo Sport Maurizio Di Pinto.
Nel corso della serata spazio alla presentazione dei progetti legati alle varie attività del club con il chiaro intento di migliorarsi in campo e fuori.
Il rinnovo della partnership con Marcon, la ristrutturazione dei campi, i risultati a livello di squadra ed i numeri del settore giovanile promuovono a pieni voti la realtà guidata da Kikko Sasso.