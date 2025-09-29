Lo Sporting Tennis Club Bisceglie si presenta: nuove sfide e grandi ambizioni / VIDEO

PUBBLIREDAZIONALE – Lo Sporting Tennis Club Bisceglie riparte di slancio in vista della stagione 2025/2026. Il team presieduto da Angela Ricchiuti ha presentato progetti e prospettive nella conferenza tenutasi all’interno del circolo.

Nel corso della serata spazio a temi come i nuovi corsi ormai pronti alla partenza, agli ottimi risultati ottenuti con le varie compagini, le numerose partnership realizzate e le novità progettuali.

Risultati importanti raggiunti nel giro di pochi anni grazie all’impegno di una dirigenza solida e composta da professioni e da uno staff tecnico di prim’ordine guidato da Kikko Sasso e che, risultati alla mano, dimostra di essere tra i migliori in circolazione.