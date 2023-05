Sporting Tennis Club Bisceglie, esordio casalingo a Trani

Una settimana dopo l’ottimo pareggio esterno in casa del Corsano, lo Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 è pronto per il debutto casalingo stagionale in Serie B2. Eccezionalmente, i match si terranno allo Sporting Club di Trani, con ingresso gratuito a partire dalle ore 10.00.

Avversario di giornata per capitan Sasso e compagni sarà il CT Mesagne, compagine che ha vinto 6-0 all’esordio contro il CT Lecce Mario Stasi.