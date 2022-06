Sporting Tennis Club Bisceglie di scena a Potenza per ipotecare la finale playoff

Dopo la convincente prestazione di una settimana fa sui campi in terra rossa del club di Strada del carro, lo Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 è pronto per la sfida di ritorno al Circolo Tennis Potenza.

Il 6-0 maturato in casa, consente a capitan Kikko Sasso e compagni di essere a una sola vittoria dalla qualificazione alla finale playoff per la promozione in serie B. Sarà determinante approcciare con la giusta concentrazione l’impegno per poter portare a casa il punto decisivo.

Il match tra CT Potenza e Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 è in programma stamane, sui campi del circolo lucano.