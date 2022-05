Sporting Tennis Club Bisceglie di scena a Corsano, in palio la fase nazionale dei playoff

La convincente vittoria di domenica scorsa sul CT Giannoccaro Monopoli ha consentito allo Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 di qualificarsi per il secondo turno dei playoff promozione.

Capitan Kikko Sasso e compagni saranno impegnati nell’ostica trasferta di Corsano, in un match ad eliminazione diretta: la compagine che vincerà l’incontro, infatti, andrà direttamente alla fase nazionale, chi perderà, invece, dovrà prima affrontare un’altra pugliese e poi giocherà lo spareggio contro una lucana.

La posta in palio è dunque molto alta, ma lo Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 si presenta in terra salentina con il morale a mille e con la voglia di continuare ad inseguire il proprio sogno. La sfida tra il CT Corsano e il club biscegliese è in programma oggi, domenica 1 maggio, a partire dalle ore 10.