Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0, ai playoff c’è il CT Giannoccaro Monopoli

Dopo la sosta coincisa con la fine della regular season, lo Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 è pronto a tornare in campo per il primo turno dei playoff, da disputarsi in gara secca.

Capitan Kikko Sasso e compagni hanno chiuso in prima posizione la prima parte delle stagione, dimostrando maturità e solidità in vista della fase decisiva che assegnerà la promozione in serie B.

Il sorteggio del tabellone playoff ha messo sulla strada del club biscegliese il CT Giannoccaro Monopoli, compagine che ha chiuso il proprio girone in seconda posizione. La formazione barese ha nel proprio roster diversi tennisti di qualità e questa sfida sarà un bel banco di prova per i ragazzi del presidente Bartolo Sasso.

La sfida tra Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 e CT Giannoccaro Monopoli è in programma domenica 24 aprile, a partire dalle ore 9 sui campi in terra rossa di strada Del Carro. L’ingresso è gratuito.