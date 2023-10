Sportilia Volley, ultimi giorni di preparazione in vista del campionato

Preparazione precampionato agli sgoccioli per Sportilia che sarà ai nastri di partenza del campionato femminile di volley serie D nella stagione 2023/2024. La compagine biscegliese nella giornata di sabato 30 settembre ha affrontato in amichevole il Volley Barletta (le due squadre si ritroveranno in campionato) mentre, nel prossimo weekend, effettuerà un altro allenamento congiunto.

Per quanto concerne girone e campionato, Sportilia è stato inserito nel girone A composto da 9 squadre e comprende anche Adria Academy Bari, Orta Nova, Pegaso ’93 Molfetta, Volley Barletta, Asem Bari, Pianeta Sport Bitetto, Primadonna Bari e Real Volley Conversano.

Le biscegliesi debutteranno sabato 14 ottobre al “Paladolmen” alle ore 19.00 con il Primadonna Bari. Domenica 22 trasferta al “Pala San Giacomo” di Conversano ospite del Real Volley. La regular season terminerà il 2 marzo.

Foto: Ufficio stampa Sportilia Volley