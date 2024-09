Sportilia Volley ufficializza il ritorno dell’argentina Dominko

Quattro anni dopo la straordinaria stagione da protagonista culminata con la promozione in B2, l’argentina Viviana Dominko torna a giocare per la compagine biancazzurra che si appresta ad affrontare il campionato di Serie D.

Classe 1982 originaria di Buenos Aires, Dominko è sbarcata in Italia giovanissima nel lontano 2001 in Serie A1 con la maglia del Vicenza. Successivamente ha vissuto varie esperienze in Spagna, Argentina e Svizzera, tra cui spicca la vittoria di un campionato e di una Supercoppa svizzera tra le fila del Kanti Schaffhausen. A livello nazionale ha rappresentato l’Argentina dal 1999 al 2016, classificandosi al secondo posto nel Campionato Sudamericano. Il ritorno in Italia avviene nella stagione 2020/21 proprio con la Sportilia Volley, a cui seguono le avventure con la Star Volley Bisceglie e la Zest Terlizzi la scorsa stagione. La palleggiatrice argentina non vede l’ora di vivere questa nuova esperienza, soprattutto perché avrà l’incredibile opportunità di giocare a fianco di sua figlia Guadalupe, giovanissima promessa della pallavolo. “Sarà l’ennesima sfida, non nascondo l’emozione e la curiosità di potermi allenare con mia figlia. Sono convinta che ci divertiremo”. Con queste parole Dominko esprime tutta la gratitudine nei confronti del presidente biancazzurro Angelo Grammatica, che si è dichiarato onorato di avere “Vivi” tra le fila del club biscegliese, sottolineando come il suo innesto sarà prezioso per ampliare il ventaglio di soluzioni offensive.