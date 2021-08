Sportilia Volley, ufficiali le avversarie del prossimo campionato di Serie B2

Si avvicina sempre di più il primo e storico appuntamento con l’ostico campionato di Serie B2 per Sportilia Volley che, nella giornata di ieri, ha finalmente conosciuto le avversarie contro le quali battaglierà nella quarta serie nazionale a partire dal prossimo 16 ottobre.

Il team biscegliese allenato da coach Nuzzi è stato inserito nel girone L, un raggruppamento di assoluto valore che vedrà ai nastri di partenza undici formazioni provenienti da Puglia, Abruzzo e Marche. Saranno complessivamente sei i derby, tra andata e ritorno, che Sportilia dovrà affrontare nel corso della stagione regolare vista la presenza nel medesimo girone di Lavinia Group Trani, Primadonna Bari e Fasano. Le altre rivali delle biscegliesi saranno quattro portacolori abruzzesi, Gada Group Pescara 3, Fuoriclasse Montesilvano, D’Annunziana Pescara e Futura Teramo e tre compagini marchigiane, Pagliare del Tronto, Corplast Corridonia e Torresi Potenza Picena.

Un torneo che si preannuncia molto interessante e competitivo in virtù anche della formula del campionato di Serie B2 il quale propone una suddivisione delle 160 squadre partecipanti in 14 gironi. La promozione nella serie superiore sarà appannaggio di diciassette formazioni attraverso i playoff che vedranno partecipare le prime due di ogni raggruppamento. Molto combattuta si preannuncia anche la lotta salvezza infatti saranno ben quarantotto le retrocessioni in Serie C. Per quanto riguarda il gruppo L, formato da 11 squadre, la Fipav ha stabilito che scenderanno di categoria le ultime due classificate mentre la terzultima e la quartultima disputeranno un playout per stabilire l’ultima retrocessione a condizione che tra l’ottava e la nona in graduatoria non vi sia un distacco superiore a due punti. In caso contrario la nona classificata retrocederebbe direttamente in Serie C.

Una stagione da vivere tutta d’un fiato con sole due soste in programma in occasione delle festività natalizie, previste per il 24 dicembre 2021 e il 6 gennaio 2022, e quelle pasquali fissate il 17 aprile 2022. (FOTO: UFFICIO STAMPA SPORTILIA VOLLEY)