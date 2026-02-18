Sportilia Volley torna al successo: netto 3-0 ad Acquaviva e sguardo al Valenzano

Sportilia Volley ritrova il sorriso nel 16° turno del girone A di Serie C, imponendosi con un netto 3-0 sul campo della VolleyUp Acquaviva, fanalino di coda ancora a secco di punti in stagione. Successo secondo pronostico per le biancazzurre, protagoniste di una prova ordinata e convincente contro una formazione giovane e dotata di individualità interessanti. I parziali (17-25, 6-25, 16-25) certificano la supremazia della squadra biscegliese, con le padrone di casa capaci di opporre resistenza solo nelle fasi iniziali del primo e del terzo set.

Coach Nicola Nuzzi ha confermato in avvio il consueto “6+1”: Losciale in regia con Simone opposta, Dominko e Nazzarini in banda, Di Reda e Visone al centro, Todisco libero. Nel corso del match spazio anche a Lapadula, De Tullio, Sfregola e al secondo libero Martina Mastrapasqua.

«Le ragazze hanno offerto una prestazione corale positiva, con buoni sprazzi di gioco e la giusta continuità mentale – sottolinea Nuzzi –. C’è stata qualche lieve distrazione a muro, ma nel complesso la gestione è stata disinvolta. Riscontri incoraggianti anche da diverse giovani che finora avevano trovato poco spazio».

Ora l’attenzione si sposta sulla delicata sfida di sabato prossimo al PalaCosmai contro la Polisportiva Rainbow Valenzano, diretta concorrente nella corsa alla salvezza. «Sarà l’occasione per riscattare la sconfitta dell’andata, quando cedemmo 3-1 con tutti i set decisi ai vantaggi. Vogliamo rifarci, perché evitare i playout resta il nostro obiettivo prioritario», conclude il tecnico.

In classifica Sportilia sale a quota 22 punti, agganciando il Turi al settimo posto e restando a breve distanza dalla Polis Corato. (credit foto: Annarita Boccaforno)