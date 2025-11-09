Sportilia Volley torna al successo: battuto il Turi al PalaCosmai

Una prova di carattere e concretezza ha permesso alla Sportilia Volley Bisceglie di conquistare la seconda vittoria stagionale in Serie C, superando il Turi con il punteggio di 3-1 al termine di due ore di gioco intense ed equilibrate. Dopo lo stop di Valenzano, le biancazzurre hanno reagito con determinazione, mostrando solidità e continuità di rendimento, e aggiungendo tre punti preziosi per il proprio cammino in campionato.

Sportilia parte forte nel primo set, imponendo ritmo e precisione fino al 25-22 conclusivo. Nel secondo parziale la squadra di casa aumenta ulteriormente l’intensità, dominando 25-18. Turi reagisce nel terzo set, trascinato da Alejandra Rodriguez, riuscendo ad accorciare le distanze (23-25). Tuttavia, nel quarto parziale Bisceglie ritrova smalto e concentrazione: grazie anche all’efficacia offensiva di Alessia Simone, chiude il match con un netto 25-13. Determinanti anche i contributi di Zingarelli e Claudia Mastrapasqua in battuta, oltre al positivo ingresso della giovane De Tullio.

«È una vittoria importante, ottenuta contro un avversario organizzato e in fiducia – ha commentato coach Nuzzi –. Le ragazze hanno gestito bene i momenti difficili, commettendo meno errori e mostrando la giusta lucidità. Voglio sottolineare l’ottima prova di Losciale, precisa in regia, di Todisco, reattiva in ricezione, e di Simone, in crescita costante in attacco».

Sportilia guarda ora con fiducia alla prossima sfida, in programma sabato a Bari contro la Don Milani, gara che si preannuncia cruciale in chiave salvezza.