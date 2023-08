Sportilia Volley: si riparte dalla Serie D con coach Nuzzi ancora al timone

Riparte dalla Serie D con una certezza Sportilia Volley che, dopo la rinuncia al torneo di Serie B2, si affida per la ventunesima stagione consecutiva alle sapienti mani di coach Nicola Nuzzi il quale, oltre a guidare la prima squadra, ricoprirà anche un incarico di coordinamento delle formazioni under 18 ed under 16.

Ricomincia dunque da una base solida il sodalizio del presidente Angelo Grammatica che si appresta a vivere una stagione importante con l’obiettivo di fare crescere le giovani talenti biancazzurre anche in virtù della scelta della FIPAV che ha imposto un nuovo regolamento per il campionato di Serie D. La federazione ha infatti previsto che le squadre impegnate nel torneo dovranno iscrivere a referto almeno quattro giocatrici under 18 con l’obbligo di schierarne sempre una in campo. Una scelta particolarmente apprezzata dall’esperto tecnico di Sportilia: “Si tratta di una disposizione ad hoc affinché le società puntino maggiormente sui settori giovanili, alla luce del fatto che in Puglia viviamo un momento storico in cui le atlete capaci di raggiungere livelli medio-alti a livello nazionale sono davvero poche”.

Dalle parole rilasciate dal coach ai canali ufficiali della società emergono con chiarezza anche gli obiettivi del nuovo corso biancazzurro: “Si prospetta una stagione stimolante e al contempo molto faticosa. Non potremo più disporre di Rebecca Lopopolo, una delle giocatrici più rappresentative dello scorso anno in D, tuttavia troveremo le risorse all’interno del gruppo per rimpiazzarla al meglio. Molte delle nostre ragazze sono già reduci dall’esperienza in questo torneo e quindi sono consapevoli circa le difficoltà della categoria. Conosciamo il loro valore e siamo convinti che possano crescere durante la stagione, con l’auspicio che tali progressi siano all’altezza per sostenere un campionato tranquillo”.

La squadra, le cui protagoniste saranno ufficializzate nei prossimi giorni, comincerà a breve la preparazione precampionato in vista dell’avvio del torneo previsto per la metà di ottobre al pari dei tornei under 18 ed under 16. (FOTO: UFFICIO STAMPA SPORTILIA VOLLEY)