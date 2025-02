Sportilia Volley si impone a Venosa nell’anticipo di Serie D

Prosegue il periodo positivo di Sportilia Volley Bisceglie nel girone A di serie D. Nell’anticipo del 13esimo turno (secondo del girone di ritorno) sul campo della Polisportiva Venosa, le biancazzurre si sono imposte con un secco 0-3. In terra lucana è maturata la terza affermazione esterna consecutiva per le biscegliesi, con un bilancio aggiornato a 5 successi ed un solo stop (al tie-break) nelle ultime 6 partite disputate.

Prime due frazioni dominate da Sportilia (9-25, 10-25); nel terzo set Venosa ha provato ad opporre una maggiore resistenza, ma le biancazzurre hanno comunque completato l’opera con autorevolezza (17-25) in un’ora complessiva di gioco.

“Al di là dello spessore dell’avversaria di turno, era importante dare continuità al nostro percorso positivo – sottolinea l’allenatore biancazzurro -. Adesso ci concentriamo sugli impegni fondamentali di Under 16 (domenica mattina quarti di finale con l’AnavPuglia Bari) e Under 18 (lunedì sera semifinale contro l’OrsaCuti Volley), quindi volteremo pagina per preparare l’ostica trasferta di sabato 15 febbraio nel domicilio della Nelly Volley Barletta, attuale capolista del girone e tra le favorite per la promozione”.

In classifica, nell’attesa del completamento del turno, Sportilia consolida la quarta piazza a quota 26, con 8 affermazioni a fronte di 4 sconfitte.