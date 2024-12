Sportilia Volley si impone a Bari e rimane in lizza per un posto playoff

Quarta vittoria stagionale per Sportilia Bisceglie che sul campo dell’Adria Bari si impone 3-1 nel campionato di Serie D.

Coach Nuzzi sceglie in partenza Zingarelli al palleggio e Simone opposta, con Dominko e sua figlia Guadalupe Lapadula in banda, Manganelli e Di Pinto al centro, Martina Mastrapasqua libero. Battute iniziali piuttosto equilibrate, quindi Sportilia prende il sopravvento e si impone per 17-25. Nella frazione successiva si assiste alla reazione dell’Adria, molto incisiva con le proprie interpreti al servizio. Il tecnico biancazzurro avvicenda Lopolito per Zingarelli in regia ed inserisce anche la laterale Shcherban: Bisceglie ritrova maggiore equilibrio in difesa e ricezione, ma il distacco è incolmabile e le padrone di casa ripristinato la parità (25-18).

Nel terzo parziale Nuzzi opta per il rientro di Zingarelli e conferma Shcherban, il cui contributo in difesa risulta significativo. Negli automatismi offensivi, oltre a Dominko, sale in cattedra Simone, che sfodera la miglior prestazione in stagione evidenziando grande regolarità anche in battuta e realizzando oltre 20 punti: naturale conseguenza è il 14-25 con cui Sportilia effettua il nuovo sorpasso. Al cambio di campo l’Adria abbozza un tentativo di allungo guadagnando un margine di 4 lunghezze, tamponato con grande efficacia dalla squadra ospite, che si affida ancora alla continuità di Alessia Simone al servizio per mettere in imbarazzo le avversarie e scavare il solco decisivo, preludio al cristallino 13-25 con cui va definitivamente in archivio la contesa.

In classifica Sportilia sale a quota 13 portandosi a -4 dal tandem Nelly Volley–Altamura che occupa le ultime piazze utili per l’accesso ai playoff, mentre in vetta resta sempre a punteggio pieno (21) la Pegaso 93 Molfetta, prossima avversaria nell’atteso derby di sabato prossimo al PalaCosmai, con fischio d’inizio alle 19.00.