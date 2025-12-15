Sportilia Volley si arrende all’Amatori Bari: al PalaCosmai finisce 3-1

Sfuma l’impresa per Sportilia Volley, superata in casa dall’ambiziosa Amatori Bari nell’incontro valido per la decima giornata d’andata del campionato di Serie C. La formazione barese, neo capolista del girone insieme all’Adriatica Trani, espugna il PalaCosmai in quattro set al termine di circa due ore di gioco, imponendo il proprio peso offensivo e una solida organizzazione difensiva. Per le biscegliesi arriva il sesto stop stagionale, mitigato dalla netta affermazione nel terzo parziale.

Coach Nicola Nuzzi si affida al consueto sestetto con Losciale in regia e Simone opposta, Dominko e Nazzarini in banda, Visone e Di Reda al centro e Todisco libero. L’avvio è in salita per Sportilia, penalizzata da difficoltà in ricezione che consentono all’Amatori Bari di prendere il controllo del gioco e chiudere il primo set 18-25. Anche nel secondo parziale, nonostante un buon avvio delle padrone di casa, le ospiti sfruttano ancora il servizio — con un numero di ace in doppia cifra — per rimontare e imporsi 22-25.

Nel terzo set Sportilia reagisce con carattere, approfittando di un calo di tensione delle avversarie e di un rendimento più efficace al servizio, dominando la frazione con un eloquente 25-13. La rimonta, però, si arresta nel quarto parziale: l’Amatori Bari rialza il ritmo e chiude definitivamente i conti sul 18-25. In classifica Sportilia resta a quota 14 punti, raggiunta al quinto posto dalla Nelly Volley Barletta.

«Non è il caso di abbattersi per questa sconfitta contro una delle principali candidate alla vittoria finale», ha commentato coach Nuzzi. «Siamo stati bravi solo a tratti a contenere il loro potenziale offensivo. È stata una settimana complicata, ma ora guardiamo avanti: ci attende una trasferta molto impegnativa sul campo della Pegaso ’93 per chiudere l’anno. Cercheremo punti preziosi con fiducia e serenità».

(Credit foto: Annarita Boccaforno)