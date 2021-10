Sportilia Volley sconfitta al PalaDolmen da Potenza Picena

Seconda sconfitta consecutiva per Sportilia Volley che, come all’esordio a Trani, cede nuovamente per 3-1 contro Potenza Picena nella prima gara casalinga della sua storia in Serie B2. La determinazione delle biscegliesi non basta al cospetto di un avversario che nei momenti cruciali del match sfodera il maggior tasso d’esperienza a disposizione e torna a casa con tre punti importanti per il prosieguo del torneo.

Le assenze di Di Reda e Telesca proiettano la diciottenne Lo Basso tra le titolari assieme a capitan Nazzarini, Ottomano, De Nicolo, Losciale, Panza e Massaro nel ruolo di libero. Sul fronte opposto le esperte Alessandrini e Zamponi guidano la formazione marchigiana, all’esordio nella competizione visto il turno di riposo osservato alla prima giornata.

La partenze decisa delle ospiti permette loro di costruire un vantaggio di cinque punti nelle prime fasi di partita. Sportilia però non ci sta e si riavvicina sul punteggio di 11-13 prima di subire nuovamente l’iniziativa di Potenza Picena, che rialza immediatamente i giri del motore e si riporta sul +7 (11-18). Il gap resta incolmabile, nonostante il nuovo tentativo di riavvicinamento delle padroni di casa, e le marchigiane si aggiudicano il primo set con il punteggio di 22-25. Le biscegliesi reagiscono con orgoglio e determinazione in avvio di seconda frazione costruendo i presupposti per impattare la contesa, circostanza che si realizza grazie all’ottimo turno in battuta di capitan Nazzarini, brava a chiudere il set sul 25-20.

Sul punteggio di 1-1, la partita diventa molto combattuta con le due squadre che non si risparmiano rispondendo colpo su colpo alle giocate delle avversarie. Nel finale del terzo set, però, Potenza Picena riesce ad approfittare di un momento favorevole per allungare e si aggiudica la frazione con lo score di 19-25. Sportilia non molla e l’avvio di quarto set è decisamente favorevole alle ragazze di coach Nuzzi, abili a costruire un vantaggio di quattro lunghezze. Nel finale, tuttavia, le marchigiane hanno la forza di ribaltare l’inerzia della partita riportandosi prima sul -1 e, successivamente, costruendo un clamoroso parziale di 7-0 che consente loro di chiudere il set ancora sul 19-25 e di portare a casa la vittoria.

La sconfitta subita lascia ancora a quota 0 punti in classifica le biscegliesi che nel prossimo weekend osserveranno il proprio turno di riposo. Le biancazzurre torneranno in campo il prossimo 6 novembre quando si recheranno sul parquet del Primadonna Volley Bari in occasione della quarta giornata. (FOTO: UFFICIO STAMPA SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE)

SPORTILIA BISCEGLIE – VOLLEY TORRESI POTENZA PICENA 1-3

SPORTILIA BISCEGLIE: Nazzarini, Panza, Lo Basso, De Nicolò, Losciale, Ottomano; Massaro (L); Lamanuzzi, Roselli, Pellegrini, Todisco, Gentile, Di Reda. All. Nuzzi.

POTENZA PICENA: Zamponi, A. Concetti, Alessandrini, G. Concetti, Cingolani, Isolani; Morgoni, Piccirillo (L), Micheli, Levantesi, Nalmodi; Bovari, Esposito. All. R. Concetti.

PARZIALI: 22-25, 25-20, 19-25, 19-25.

ARBITRI: Magrone e Romita.