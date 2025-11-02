Sportilia Volley sconfitta a Valenzano in un match estremamente combattuto

In casa Sportilia Bisceglie resta l’amaro per una sconfitta maturata dopo quattro set estremamente combattuti, ma anche la soddisfazione per una prestazione generosa nella difficile trasferta contro la Polisportiva Rainbow Valenzano.

Priva di capitan Nazzarini e Di Reda, coach Nicola Nuzzi ha schierato in avvio Losciale in regia e Simone opposta, Dominko e De Tullio in banda, Visone e Di Pinto al centro, Todisco libero. Dopo un avvio favorevole a Valenzano, Bisceglie ha ribaltato il primo set con un finale di carattere chiuso sul 26-28. Stesso copione nei due parziali successivi: Rainbow avanti nel punteggio ma sempre tallonata da una Sportilia determinata, che ha però ceduto ai vantaggi 27-25, 27-25. Nel quarto set le biancazzurre hanno trovato il break del 9-15, ma le baresi hanno completato la rimonta imponendosi 28-26, chiudendo il match sul 3-1.

«La sconfitta lascia molto amaro in bocca, ma non posso rimproverare nulla alle mie ragazze: hanno lottato su ogni palla – ha dichiarato coach Nuzzi –. Purtroppo qualche errore nei momenti cruciali e la gestione del vantaggio nel quarto set ci hanno penalizzato, ma vedo una crescita costante, soprattutto nelle più giovani».

Tra le note positive, oltre all’ennesima prova solida di Vivi Dominko, anche il buon apporto delle subentrate Pedone, Shcherban, Mastrapasqua e Zingarelli.

Sportilia tornerà in campo sabato 11 ottobre al PalaCosmai (ore 19) per affrontare il Turi, formazione reduce da due vittorie consecutive. «Sarà una partita impegnativa – ha concluso Nuzzi – contro una squadra esperta e di qualità. Vogliamo alzare ancora il nostro livello e tornare a muovere la classifica». (Credit foto: Annarita Boccaforno)