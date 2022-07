Sportilia Volley riparte da coach Nuzzi: “Due decenni sono tanti, motivazioni sempre altissime”

Non vi erano molti dubbi in merito, adesso l’ufficialità conferma la continuità del rapporto tra Sportilia Volley ed il tecnico Nicola Nuzzi.

“Due decenni possono sembrare tanti, in realtà le mie motivazioni restano sempre altissime – esordisce coach Nuzzi -. Gli stimoli arrivano dalle atlete, vecchie e nuove, nonché dal modo di intendere lo sport e di credere nel lavoro quotidiano da parte di questo club, in grado di farmi operare in un contesto tranquillo, ma al contempo motivante. Nello scorso campionato abbiamo conosciuto una dimensione inedita acquisendo la consapevolezza di poter ben figurare a questi livelli, grazie anche all’apporto significativo di Carmen Bellapianta nel girone di ritorno. L’obiettivo è provare a consolidare il ruolo di outsider, sebbene replicare il sesto posto sarà impresa tutt’altro che semplice”.

“Con ogni probabilità i gironi – fa sapere Nuzzi – saranno composti da un maggior numero di compagini (13 o 14, con una presenza ben più nutrita di portacolori pugliesi rispetto al recente passato, nda) e molte nostre avversarie sono impegnate nell’allestimento di organici di tutto rispetto. Sportilia parte da un’ossatura valida, non abbiamo necessità di modificare troppo il roster che, in ogni caso, registrerà un ulteriore ringiovanimento. Mi preme salutare e ringraziare con affetto la centrale Lorenza Ottomano, il cui contributo è stato davvero decisivo nelle scorse annate, costretta ad interrompere la sua avventura per ragioni di carattere professionale. Lorenza ha rappresentato un chiaro esempio per tutti di disponibilità e di professionalità”.