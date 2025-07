Sportilia Volley riparte da coach Nuzzi: “Determinazione, passione ed entusiasmo restati intatti”

Sarà Nicola Nuzzi a guidare Sportilia Volley anche la prossima stagione nel campionato di Serie C. Per l’allenatore originario di Gioia del Colle, biscegliese d’adozione, sarà il 23esimo anno di fila alla guida della prima squadra.

“Non nego di aver perso ormai il conto dei campionati al timone biancazzurro, ma vi assicuro che determinazione, passione ed entusiasmo restati intatti – esordisce Nuzzi, sorridendo – . Ripartiremo dalle peculiarità che da sempre caratterizzano la filosofia di Sportilia, con uno sguardo privilegiato alla crescita costante delle atlete più giovani, molte delle quali si misureranno per la prima volta nella dimensione complicata e stimolante della serie C. Stiamo lavorando per allestire una rosa all’insegna del giusto mix tra il nutrito gruppo di giocatrici under 20 ed almeno tre, quattro elementi più esperte, capaci di guidare le più piccole nel cammino di una stagione che potrà registrare alti e bassi, ma in cui lotteremo a denti stretti per mantenere la categoria acquisita grazie alla vittoria nei playoff del mese scorso. Mi piace inoltre rimarcare come diverse giocatrici provenienti da altre realtà del territorio abbiano espresso il desiderio di entrare a far parte del nostro progetto. Sono molto curioso circa quello che sarà il nostro rendimento, iniziando proprio dall’approccio delle più giovani, chiamate ad una sfida entusiasmante da vivere quotidianamente in campo. Ribadisco, però, anche il peso specifico considerevole delle nostre chiocce in termini di motivazioni e di consigli sia in allenamento sia in partita”.

L’ultima riflessione di coach Nuzzi è riservata alla futura disponibilità delle strutture sportive cittadine. “Attendiamo con fiducia e trepidazione di poter tornare ad usufruire del PalaDolmen dopo i lavori di ammodernamento e di riqualificazione, ma per sviluppare appieno l’attività anche a livello giovanile sarà altrettanto fondamentale la fruizione di altri impianti, inclusi quelli scolastici”. Nei prossimi giorni Sportilia, intanto, renderà ufficiali i primi nomi dell’organico che affronterà il campionato di serie C 2025/26.