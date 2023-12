Sportilia Volley rimedia un brutto ko nell’ultima d’andata

Si è concluso con una netta battuta d’arresto esterna il girone d’andata di Serie D per Sportilia Volley. Ospite del Pianeta Sport sul rettangolo di Bitetto, la compagine biscegliese è incappata in una prestazione opaca e senza mordente, di sicuro la meno brillante della prima metà di regular season. Dopo aver ceduto il set d’apertura (25-14), le biancazzurre non sono riuscite ad invertire la rotta nelle due successive frazioni, cedute con parziali altrettanto eloquenti (25-13, 25-12) in 75’ complessivi di gioco.

Tante le sbavature evidenziate nell’occasione dal giovane gruppo biancazzurro allenato da Nicola Nuzzi, che vira al giro di boa in quarta posizione con 15 punti, frutto di 5 successi a fronte di 3 sconfitte, con un distacco di 4 lunghezze dalla capolista Barletta (19), seguita a sua volta da Primadonna Bari (18) e dallo stesso Pianeta Sport Bitetto (17).

Domenica prossima Sportilia chiuderà il 2023 con la trasferta al Palasport di San Pio di fronte alla vice-capolista Primadonna, valida per la prima giornata di ritorno.