Sportilia Volley rifila un secco 3-0 all’Adria Academy Bari

Sportilia Volley certifica il brillante avvio di campionato regolando la pur combattiva Adria Academy Bari con un secco 3-0 sulle tavole del PalaDolmen nel campionato di Serie D, girone A.

Le prime fasi del match sono equilibrate, con il sestetto ospite reattivo nel rintuzzare un paio di tentativi di allungo di Sportilia. Sul punteggio di 11 pari, però, Amato e compagne rompono gli indugi con una accelerazione che le avversarie non riescono a contenere, così il margine lievita inesorabilmente fino al 25-15. Dopo il cambio di campo Bisceglie parte con le idee ancor più chiare e scava un solco impossibile da colmare per l’Adria Bari, costretta ad inchinarsi 25-13. Il terzo set è un po’ più combattuto, complice la flessione delle padrone di casa, tuttavia nel momento cruciale Sportilia mostra maggiore volontà nel chiudere definitivamente i conti (25-19) tra gli applausi del pubblico presente nell’impianto di Via Ruvo.