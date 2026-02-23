Sportilia Volley ribalta Valenzano al tie-break e torna al sesto posto in classifica

Sportilia Volley supera al tie-break la Polisportiva Rainbow Valenzano nel match casalingo valido per la 17ª giornata del girone A di Serie C, centrando un successo prezioso che vale la riconquista del sesto posto in classifica e un passo significativo verso l’obiettivo stagionale.

Coach Nuzzi si affida al sestetto tipo con Losciale in regia e Simone opposta, Dominko e Nazzarini in banda, Di Reda e Visone al centro, Todisco libero. L’avvio, però, è complicato: le biancazzurre faticano a trovare ritmo e continuità, commettendo diversi errori nei fondamentali. Nonostante l’equilibrio, un ace decisivo delle ospiti chiude il primo set sul 23-25.

Nel secondo parziale Bisceglie reagisce con orgoglio, spingendosi fino al +7, ma l’eccessiva tensione e qualche imprecisione di troppo in attacco e ricezione consentono a Valenzano di rientrare e ribaltare il punteggio, imponendosi ancora per 19-25.

Dal terzo set in poi cambia tutto. Sportilia ritrova fiducia e fluidità di gioco: crescono le percentuali offensive e il servizio diventa più incisivo. Le padrone di casa dimezzano lo svantaggio con un convincente 25-18 e poi dominano il quarto parziale con un netto 25-11, trascinando la sfida al tie-break.

Nel quinto set le biancazzurre completano la rimonta con autorità, chiudendo 15-10 tra l’entusiasmo del pubblico del PalaCosmai.