Sportilia Volley rafforza il reparto centrali: arriva Marta Visone

Nuovo innesto importante per la Sportilia Volley, che in vista del prossimo campionato di Serie C accoglie nel proprio organico Marta Visone, centrale classe 2002 con esperienze maturate anche in categorie superiori. La giovane atleta, lo scorso anno protagonista con la Polis Corato in Serie C, è pronta a mettere le sue qualità al servizio della squadra guidata da coach Nicola Nuzzi.

Originaria di Palermo e con un’altezza di 181 centimetri, Visone ha mosso i primi passi nella pallavolo siciliana con la Pomaralva Femmivolley in Serie C, per poi indossare la maglia del Caffè Trinca in Serie B2, distinguendosi per solidità e capacità di incidere in entrambe le fasi di gioco.

Con il suo arrivo, il reparto centrali biancazzurro si arricchisce di una pedina affidabile e di prospettiva, in grado di garantire maggiore equilibrio alla rosa. Un innesto che va ad aggiungersi alle conferme di Angela Di Pinto e delle giovani Martina Manganelli e Maria Pedone, confermando la volontà del club biscegliese di puntare su un mix di esperienza e talento emergente.