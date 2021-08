Sportilia Volley pronta ad aspettare il ritorno in campo di Piera Losciale

Una riconferma a furor di popolo in attesa di rivederla protagonista al più presto in campo. Sportilia Volley Bisceglie annuncia il rinnovo del rapporto con Piera Losciale.

La laterale biscegliese, classe ’98, sta effettuando il duro lavoro di riabilitazione dopo l’infortunio al ginocchio sinistro patito lo scorso mese di aprile. Forza e determinazione non mancano alla Losciale con l’obiettivo di tornare a disposizione di coach Nuzzi per la prima storica stagione di Sportilia in B2.

“Per svariate ragioni attendo il prossimo campionato in maniera più intensa rispetto a tutti i precedenti – commenta Losciale – . L’infortunio al ginocchio, con l’inevitabile operazione e la successiva riabilitazione, hanno rappresentato un duro colpo per il morale. Molto probabilmente non sarò disponibile a pieno regime nella prima fase della preparazione, ma ce la metterò tutta per riprendere e cercherò comunque di essere utile in qualsiasi modo alla squadra. Con l’auspicio che la condizione fisica possa progredire velocemente. Abbiamo meritato questa promozione e sono convinta che attraverso l’impegno di sempre potremo dimostrare di valere appieno la categoria e di preservarla. Sono riconoscente e grata alla dirigenza per avermi confermata. Personalmente non vedo l’ora di ricominciare a stare in campo, è una sfida contro il tempo. Tornare a giocare – conclude Piera Losciale – con le mie compagne è tutto ciò che desidero, fiduciosa di accantonare una volta per tutte questo capitolo negativo per riavviare il percorso di crescita e di miglioramento. Un’ulteriore carica arriva senza dubbio dal fatto di ritrovare in squadra mia sorella Arianna dopo due stagioni”.