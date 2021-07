Sportilia Volley, l’esordio in B2 sarà con coach Nuzzi

Prosegue il rapporto tra coach Nicola Nuzzi e Sportilia Volley. Il sodalizio biscegliese, presieduto da Angelo Grammatica, fresco di promozione in serie B2, ha rinnovato la fiducia al tecnico originario di Gioia del Colle che si appresta a guidare le biancazzurre per la diciannovesima stagione di fila.

“Il mio legame così solido e stretto con Sportilia ha fatto sì che la prosecuzione del cammino avviato tanti anni fa fosse un’autentica formalità – afferma il tecnico – . La stima e la fiducia reciproca con il presidente Grammatica e con il resto della dirigenza è immensa e ha trovato ulteriore consolidamento col trascorrere delle stagioni. Ora siamo pronti a vivere questo “passaggio epocale” della nostra realtà, ci impegneremo a fondo per meritarci la permanenza in B2 provando a stabilizzarci in questo scenario”.

“Confidiamo di poter essere all’altezza del compito con il nostro abituale atteggiamento improntato all’umiltà ed alla capacità di apprendere. E’ chiaro che, anche rispetto al recente passato – sottlinea Nuzzi – sarà inevitabile effettuare movimenti di mercato attingendo da un bacino “esterno” rispetto a quello tradizionale di Sportilia, ma proseguiremo il nostro intenso lavoro a livello giovanile con l’obiettivo di allargare la base e proporre, in un futuro nemmeno troppo lontano, un numero sempre maggiore di giocatrici autoctone sul palcoscenico della B2. Ai tanti sportivi biscegliesi che ci hanno seguito con affetto ed interesse nella fase cruciale della scorsa stagione dico di continuare a sostenerci e di essere al nostro fianco sugli spalti del PalaDolmen in questa stagione che affronteremo con i gradi di matricola. Grinta, determinazione e attaccamento ai colori della città saranno sempre il tratto distintivo di Sportilia, a prescindere dalla categoria”.