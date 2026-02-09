Sportilia Volley ko nel derby: la capolista Trani passa al PalaCosmai

Sconfitta per la Sportilia Volley nel derby casalingo valido per il secondo turno del girone di ritorno contro la capolista Adriatica Trani. Al PalaCosmai la sfida si chiude con un netto 0-3 in favore della formazione ospite, che conferma il proprio primato imponendosi con una prestazione solida e priva di sbavature. Per le biancazzurre si tratta della nona sconfitta stagionale, a fronte di cinque vittorie conquistate finora.

Coach Nicola Nuzzi si affida al consueto schieramento con Losciale in regia e Simone opposta, Dominko e Nazzarini in banda, Di Reda e Visone al centro, Todisco nel ruolo di libero. Fin dai primi scambi, però, Trani mette in mostra grande qualità in tutti i fondamentali e una notevole compattezza di squadra. La Sportilia, pur mostrando discreta efficacia in ricezione, fatica invece in difesa e in fase offensiva, concedendo troppo alle avversarie. Il risultato sono due parziali senza storia, chiusi rispettivamente sul 16-25 e 15-25.

Il terzo set racconta una gara diversa, più combattuta ed equilibrata. Le biscegliesi aumentano l’efficacia al servizio e migliorano le percentuali in attacco, riuscendo a condurre il punteggio per lunghi tratti. Nel finale, però, un paio di ingenuità risultano decisive e permettono a Trani di chiudere il match sul 23-25, dopo circa 100 minuti complessivi di gioco.

Nel post gara coach Nuzzi analizza con lucidità la prestazione delle sue ragazze. Di fronte alla prima della classe, la sconfitta può essere messa in preventivo, anche se resta il rammarico per aver perso fiducia nelle fasi iniziali a causa di errori gratuiti che hanno complicato ulteriormente il compito.

In classifica la formazione biancazzurra resta ferma a quota 19 punti e scivola all’ottavo posto. Ora l’attenzione è già rivolta al prossimo impegno. Domenica Sportilia farà visita al fanalino di coda Acquaviva in una gara da non sottovalutare, dalla quale il tecnico si attende segnali positivi e indicazioni importanti in vista del successivo scontro diretto del 21 febbraio tra le mura amiche contro Valenzano. (credit foto: Annarita Boccaforno)