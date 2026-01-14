Sportilia Volley ko al tie-break, la Nelly Barletta rimonta e passa al Pala Cosmai

Si chiude con una sconfitta al tie-break e tanti rimpianti il girone d’andata di Sportilia. Nel penultimo impegno prima del giro di boa in Serie C, le biancazzurre cedono al PalaCosmai alla Nelly Volley Barletta, capace di imporsi in rimonta e infliggere a Bisceglie il settimo stop stagionale, a fronte di cinque vittorie.

Coach Nicola Nuzzi si affida al consueto sestetto con Losciale in regia e Simone opposta, Dominko e Nazzarini in banda, Di Reda e Visone centrali, con Mastrapasqua libero, sostituita a metà set da Todisco. L’avvio è incoraggiante per Sportilia, che si aggiudica il primo set 25-22. Equilibrio e scambi prolungati caratterizzano anche la seconda frazione, risolta in favore delle biancazzurre per 27-25 dopo aver annullato due set-point alle avversarie.

Nel terzo set la Nelly parte meglio e costruisce un vantaggio di cinque punti, ma Bisceglie reagisce con decisione, rimettendo il parziale in equilibrio e arrivando a un passo dalla vittoria. Sul match-point, però, manca la zampata decisiva: le barlettane resistono, ribaltano la situazione e chiudono ai vantaggi 24-26, dando una svolta alla gara. Il contraccolpo psicologico si fa sentire e la Nelly ne approfitta, imponendosi con autorità nel quarto set (17-25) e gestendo fin dall’inizio il tie-break, chiuso sul 9-15.

Al termine del match coach Nuzzi non nasconde l’amarezza per un’occasione sfumata: una vittoria che avrebbe dato slancio al morale e alla classifica, rimasta invece molto corta nella zona centrale. Sportilia chiude il girone d’andata con 18 punti e si prepara ora a una sosta di tre settimane, utile per lavorare sui dettagli e ripartire con maggiore determinazione nel girone di ritorno, che vedrà molte sfide decisive tra le mura amiche.