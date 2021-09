Sportilia Volley, Francesca Telesca è il nuovo innesto al centro

L’inizio del campionato nazionale di serie B2 è vicino, la Sportilia Volley si rinforza al centro con l’arrivo della pallavolista classe 1995 Francesca Telesca.

Il nuovo acquisto del sodalizio biscegliese ha cominciato a muovere i primi passi già all’età di 10 anni, con la prima presenza nella serie B2 a 16 anni in forza a Potenza, per poi essere promossa in B1 l’annata successiva. Segue un periodo di stop causa studi, per poi trascorrere tre stagioni a Napoli in serie C, prima di tornare a Potenza.

Francesca Telesca non vede l’ora di ben figurare nel team allenato da coach Nuzzi: “Ho trovato un gruppo coeso, ben affiatato e molto accogliente, ci stiamo allenando da un paio di settimane e l’ambientamento procede alla grande – afferma la potentina – mi sento già a casa e ciò rappresenta senza dubbio un presupposto significativo per esprimersi al meglio – sottolinea – Il desiderio di ricominciare è enorme, l’obiettivo prioritario sarà divertirsi e al contempo prendersi le giuste soddisfazioni attraverso un percorso di crescita sia personale sia collettivo” conclude.