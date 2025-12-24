Sportilia Volley fa suo il derby a Molfetta e chiude il 2025 con un successo

Sorride a Sportilia Volley il derby dell’undicesima giornata di serie C disputato al PalaFiorentini di Molfetta contro la Pegaso ’93. Le biancazzurre si impongono con un netto 3-0 al termine di una prestazione solida e ordinata, conquistando il quinto successo stagionale e salutando il 2025 nel migliore dei modi.

La gara è stata caratterizzata da scambi lunghi e da una fase difensiva intensa da parte di entrambe le formazioni, ma Bisceglie ha mostrato maggiore continuità e lucidità, mantenendo quasi sempre il controllo del punteggio nei tre parziali. In avvio coach Nuzzi si affida al sestetto tipo con Losciale in regia e Simone opposta, Dominko e Nazzarini in banda, Di Reda e Visone al centro e Todisco libero. Sportilia parte con decisione, costruendo un vantaggio che arriva più volte sul +4; la Pegaso rientra nel finale, ma le ospiti riescono comunque a chiudere il primo set sul 23-25, dando spazio anche alle giovani De Tullio e Claudia Mastrapasqua.

Nel secondo parziale è ancora Bisceglie a dettare il ritmo grazie a una prova corale convincente, con Alessia Simone protagonista in attacco e in costante crescita anche in seconda linea. Le padrone di casa provano a reagire affidandosi all’esperienza dell’ex Mimma De Palo, ma il set si chiude senza incertezze sul 18-25. Il divario diventa ancora più evidente nel terzo parziale, in cui Sportilia gestisce il gioco con autorità fino al definitivo 16-25 che sancisce il successo esterno.

Grazie ai tre punti conquistati a Molfetta, Losciale e compagne salgono a quota 17 in classifica, mantenendo il quinto posto in coabitazione con la Nelly Volley Barletta, prossima avversaria alla ripresa del campionato nel match casalingo di sabato 10 gennaio. (credit foto: Annarita Boccaforno)