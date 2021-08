Mercato Sportilia Volley, presa la schiacciatrice De Nicolò

Seconda operazione in entrata per la Sportilia Volley Bisceglie. Dopo il ritorno della palleggiatrice Arianna Losciale, il sodalizio biscegliese ufficializza l’approdo di Noemi De Nicolò.

Classe 2002, il nuovo acquisto della Sportilia ha effettuato tutta la trafila nelle giovanili del VolleyBall Giovinazzo, esordendo in serie D all’età di 14 anni. Più volte convocata nelle rappresentative giovanili regionali e provinciali, proviene dal Progetto Gio.Mol.

“Sono davvero lusingata per il modo in cui il tecnico e più in generale la società biscegliese mi hanno inseguito e voluto – afferma Noemi De Nicolò nell’intervista rilasciata al proprio ufficio stampa- . La felicità per essere qui è tanta, ho affrontato diverse volte Sportilia da avversaria ed ho sempre apprezzato la condotta di questo club, di cui peraltro tutti mi hanno sempre parlato bene. Non vedo l’ora di cominciare questa esperienza, sono certa di potermi integrare in fretta nel gruppo e di dare il mio contributo in un torneo competitivo come quello di B2. Sul piano personale sono consapevole di dover lavorare sodo per migliorarmi, conosco i miei punti di forza ed al contempo i miei limiti. In tal senso ritengo che Nicola Nuzzi possa essere una guida assai preziosa”.