Sportilia Volley domina Pescara nel recupero di campionato / CLASSIFICA

Sportilia Volley conferma i propositi della vigilia conquistando tra le mura amiche l’ottavo successo stagionale a spese della Dannunziana Pescara nel recupero dell’ultimo turno d’andata di B2, disputato ieri sera al PalaDolmen.

I tre punti intascati permettono alle biancazzurre di agganciare temporaneamente l’Adriatica Trani al sesto posto a quota 25 e di riscattare lo stop nel match pre-pasquale a Porto Potenza Picena.

In avvio coach Nuzzi opta per Piera Losciale e capitan Nazzarini ai lati, Ottomano e Di Reda centrali, Arianna Losciale in cabina di regia e Bellapianta opposta, Luzzi libero. L’equilibro iniziale (13-13) è spezzato dall’allungo di Bisceglie fino al 21-16, preludio all’ulteriore accelerazione del sestetto di casa con cui va in archivio il primo parziale (25-17). Dannunziana prova a reagire in apertura di secondo set, ma Sportilia non si disunisce e nel cuore della frazione realizza 6 punti consecutivi portandosi sul 17-12. A seguire il divario cresce ulteriormente grazie all’efficace prova in ogni fondamentale delle biancazzurre, abili ad imporsi daccapo per 25-17. Nel terzo set c’è spazio anche per Lo Basso e De Nicolò: Bisceglie governa il punteggio con autorevolezza e, nonostante il disperato tentativo delle abruzzesi di accorciare il gap (fino al 22-19), la sfida si chiude con l’incisivo turno in battuta di Nazzarini per il 25-19 in 75’ complessivi di gioco. Da registrare anche l’esordio in B2 della laterale biscegliese Claudia Gentile, classe 2004.

Il campionato della squadra del presidente Angelo Grammatica chiuderà i battenti sabato 30 aprile con il derby in programma sempre al PalaDolmen di fronte alla Primadonna Bari, attuale quarta forza del girone.

SPORTILIA BISCEGLIE – DANNUNZIANA PESCARA 3-0

SPORTILIA BISCEGLIE: Nazzarini, A. Losciale, Ottomano, Bellapianta, P. Losciale, Di Reda, Luzzi (L); Lo Basso, De Nicolò, Gentile; n.e. Massaro (L), Lamanuzzi, Todisco. All. Nuzzi.

DANNUNZIANA PESCARA: Orlando, Merlini, Paolucci, Ferrini, Pasquini, Marcucci, Castaldi (L); Di Pierdomenico, D’Arcangelo; n.e. Di Cintio (L), Pardi, Di Norscia, Rocila. All. Ficarra.

PARZIALI: 25-17, 25-17, 25-19.