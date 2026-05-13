Sportilia Volley da applausi: la squadra “B” conquista la promozione in Serie D

Weekend di maggio da ricordare per Sportilia Volley. Dopo la conquista della matematica salvezza in Serie C ottenuta con un turno d’anticipo grazie al successo sul campo della Nelly Volley Barletta, arriva un’altra grande soddisfazione per il club biancazzurro.

Nel pomeriggio di domenica, infatti, la squadra “B” di Sportilia, guidata dai tecnici Nicola Nuzzi e Franco Papagni, ha conquistato la promozione in Serie D imponendosi con un netto 3-0 sul New Volley Santeramo al PalaCosmai. I parziali di 25-12, 25-13 e 25-16 raccontano la superiorità mostrata dalla giovane formazione biscegliese nella penultima gara dei playoff di Prima Divisione Femminile.

Grazie a questo successo, Sportilia ha consolidato il primo posto in classifica, centrando il salto di categoria al termine di una stagione in continua crescita. Decisivo il percorso perfetto nella fase playoff, chiusa con cinque vittorie in altrettante partite senza concedere nemmeno un set alle avversarie.

Grande soddisfazione nelle parole del presidente Angelo Grammatica:

«L’età media molto bassa delle nostre ragazze non ha rappresentato un ostacolo in un percorso culminato con questa meritata promozione. Faccio i complimenti a tutte le atlete e ai tecnici Nuzzi e Papagni. I risultati ottenuti confermano ancora una volta la validità di un progetto costruito sugli stessi valori da oltre 25 anni. Un ringraziamento speciale va anche ai genitori delle giocatrici, che con passione e disponibilità hanno condiviso con noi questa splendida stagione». (credit foto: Annarita Boccaforno)