Sportilia Volley conquista Bari con un’ottima prestazione

Vittoria netta per Sportilia Volley, che nella nona giornata di andata espugna il campo del Primadonna Bari imponendosi in tre set e riscattando il beffardo ko al tie-break della settimana precedente contro il Volley Gioia.

Coach Nicola Nuzzi conferma il sestetto tipo con Losciale in regia, Simone opposta, Dominko e Nazzarini schiacciatrici, Di Reda e Visone centrali, Todisco libero. Il primo set procede punto a punto fino al 18-18, poi l’ingresso al servizio di Claudia Mastrapasqua e l’efficacia offensiva di Dominko spingono Sportilia all’allungo decisivo fino al 19-25, chiuso da un attacco centrale di Di Reda.

Nel secondo parziale le baresi tentano la fuga sull’11-8, ma Sportilia ribalta l’inerzia grazie ancora alle battute di Mastrapasqua. Dopo una fase equilibrata, l’ingresso di Lapadula contribuisce alla spallata finale: le biancazzurre scappano sul 17-22 e si impongono 21-25.

Il terzo set è un monologo delle ospiti, che volano subito sul 2-10 e controllano agevolmente il punteggio. Nuzzi dà spazio anche a De Tullio, Zingarelli, oltre a Mastrapasqua e Lapadula. Il Primadonna Bari non riesce a ridurre lo svantaggio sotto le sei lunghezze e Sportilia firma il definitivo 15-25 con una conclusione vincente di Simone.

«Una vittoria importante per classifica e morale», commenta Nuzzi. «Era uno scontro diretto difficile, in trasferta, e affrontavamo una squadra che non molla mai. Siamo stati efficaci in difesa e in attacco, con una grande Dominko e una prova molto positiva di Simone. Ottime anche le percentuali delle centrali e l’impatto al servizio di Mastrapasqua».

Sportilia ora prepara il prossimo impegno: sabato, alle 19, al PalaCosmai arriverà l’ambiziosa Amatori Volley Bari di coach Fabio Addati, formazione d’alta classifica che ha perso una sola volta finora e che schiera anche l’ex biancazzurra Noemi De Nicolò. «Sarà una gara complicata», conclude Nuzzi. «Loro hanno un attacco molto forte, ma ci arriviamo con fiducia ed entusiasmo, puntando a crescere ancora, soprattutto con le più giovani». (credit foto: Annarita Boccaforno)

