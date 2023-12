Sportilia Volley chiude il 2023 con una sconfitta in terra barese

Seconda sconfitta esterna consecutiva per Sportilia Volley nel campionato di serie D. L’ultimo appuntamento del 2023, coinciso con il primo match del girone di ritorno, è coinciso infatti con il secco stop per 3-0 sul rettangolo della neo capolista Primadonna Bari.

Al Palasport del quartiere San Pio il sestetto biscegliese non è riuscito ad arginare il brillante momento della compagine del capoluogo (sconfitta all’andata), complice una prestazione incerta in più di un fondamentale. Ceduto il parziale d’apertura per 25-13, le biancazzurre hanno continuato a subire l’iniziativa delle avversarie, a loro volta abili ad imporsi nei due successivi set con i punteggi di 25-16 e 25-13.

Le ragazze allenate da Nicola Nuzzi vengono così agganciate al quarto posto del girone A dalla Pegaso Molfetta a quota 15 (bilancio aggiornato a 5 vittorie e 4 sconfitte), nella graduatoria capeggiata da Primadonna Bari (21) dinanzi a Pianeta Sport Bitetto (20) e Volley Barletta (19). In casa biscegliese la sosta natalizia giunge a pennello per recuperare preziose energie dal punto di vista fisico e mentale: il campionato di Lopolito e compagne ripartirà nel giorno dell’Epifania con la sfida del PalaDolmen contro il Real Volley Conversano (ore 19.30), sesta forza del girone.