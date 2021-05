Sportilia Volley cede alla capolista Potenza e perde l’imbattibilità

Prima sconfitta stagionale per Sportilia Volley che, nel big match della dodicesima giornata del girone A del campionato di Serie C, cede nettamente per 3-0 sul campo della capolista Potenza. A dispetto del risultato finale le biscegliesi tengono testa alle avversarie nei primi due parziali mentre nel terzo set le lucane, sfruttando l’inerzia favorevole, chiudono in scioltezza la partita con un eloquente 25-8.

Coach Nuzzi schiera la formazione tipo con De Palo al posto di Gentile in banda e l’avvio sembra premiare le ospiti che si portano immediatamente sull’1-5. Potenza, tuttavia, reagisce immediatamente e mette la testa avanti per la prima volta sul 12-11. Il prosieguo del set inaugurale vede le due squadre rispondere colpo su colpo fino al 23-23 quando sale in cattedra l’asso delle lucane, Francesca Nolè, che con due schiacciate consecutive rompe l’equilibrio e consente alla capolista di portarsi in vantaggio.

In avvio di secondo set Sportilia sembra non accusare il contraccolpo e parte subito forte portandosi dapprima sul 3-10 e successivamente, con una schiacciata di Roselli, sul +6 sul punteggio di 8-14. Nonostante il considerevole margine le biscegliesi si inceppano e subiscono il prepotente ritorno di Potenza che mette a segno cinque punti consecutivi e poco dopo raggiunge il pareggio a quota quindici. Dominko e compagne non riescono a reagire e subiscono anche il sorpasso delle padroni di casa sul 18-17. A questo punto l’inerzia della frazione pende dalla parte delle lucane che sempre trascinate da Nolè, ben supportata da Di Camillo e Pizzolla, piazzano l’allungo decisivo portandosi a casa il set con il risultato di 25-22. Subito il 2-0 Sportilia risente del doppio svantaggio e della rimonta subita e in poco più di un quarto d’ora di gioco caratterizzato da numerosi errori gratuiti cede anche il terzo parziale con lo score di 25-8.

Con la sconfitta subita sul parquet della capolista il team del presidente Angelo Grammatica resta a quota 18 punti in classifica in coabitazione con l’altra formazione cittadina, la Star Volley. La coppia biscegliese insegue ora di otto lunghezze Potenza che però ha disputato tre partite in più. La lotta al vertice resta apertissima e Sportilia può riscattarsi già mercoledì sera quando, alle ore 20.30, al PalaDolmen ospiterà la Pallavolo Cerignola. (FOTO: UFFICIO STAMPA SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE)